Bernardo Sousa recorreu às redes sociais este sábado, dia 27 de agosto, para deixar um 'recado' a quem o acompanha.

"Antes de ser mau com o próximo, pense nas consequências que isso pode ter na vida de alguém! Não sejas a razão por alguém tirar a sua própria vida! Mais amor , menos ódio", escreveu.

Apesar de não ter feito essa referência, acredita-se que o vencedor do 'Big Brother Famosos' tenha partilhado esta publicação por ter ficado incomodado com as várias mensagens que um indivíduo lhe tem enviado, sempre em tom de crítica.

Também ontem, Bernardo denunciou essas mesmas mensagens recebidas. "Pedro Nuno, aqui tens o teu minuto de fama! Daqui em diante terão oportunidade de mostrar o vosso nível", atirou.

Logo de seguida, o piloto deixou um novo 'recado'. "Se não gostam, sigam viagem! Triste haver tanto baixo nível, tanta frustração e inveja", disse.

