Bernardo Silva vai casar-se. O internacional português, que joga atualmente no Manchester City, pediu a namorada, Inês Degener Tomaz, em casamento.

A novidade foi anunciada nas redes sociais do casal, onde declararam o "infinito" amor que sentem um pelo outro e revelaram as primeiras imagens do anel de noivado.

"Sim, para sempre", pode ler-se na legenda da partilha.

