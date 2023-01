Depois de ter estado separada do namorado, Pedro Almeida, durante uma temporada, Bernardina Brito voltou para os braços do 'ex'.

O casal está reconciliado e a viver uma verdadeira 'lua de mel'.

Tal como mostram as recentes partilhas da antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' e 'Big Brother', os dois estão juntos de férias na República Dominicana.

Apesar de surgir sozinha em quase todas as fotografias e vídeos que partilha, Bernardina já posou junto de Pedro.

O casal, recorde-se, têm uma filha em comum Kyara, de cinco anos. A empresária é ainda mãe de Kevim, de sete, fruto da anterior relação com Tiago Ginga.

