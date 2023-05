Bernardina Brito aceitou responder a questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram, desfazendo qualquer dúvida relativamente à sua vida amorosa.

"Já não estás com o pai da menina?", quiseram saber os fãs.

"Onde vocês vão buscar estas ideias?", reagiu a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', que está aparentemente bem e feliz ao lado de Pedro Almeida.

Ainda através da mesma rede social, Bernardina contou que pretende voltar a ser mãe daqui a uns tempos.

"Pretendes ter mais filhos?", questionaram os internautas. "Sim! Tenho o sonho de adotar, mas infelizmente aqui torna-se quase impossível. Por isso daqui a uns anos irei ter mais um embrulho", assegurou.

A jovem, recorde-se, já é mãe de Kévim, fruto do relacionamento com Tiago Ginga, e Kyara, resultado do namoro com Pedro Almeida.