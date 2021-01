Depois de ter destacado nas stories da sua página de Instagram algumas imagens do filho mais velho, Kévim, Bernardina Brito partilhou na mesma rede social um vídeo onde parece a cantar uma música de Tony Carreira.

O menino completa seis anos esta sexta-feira, 22 de janeiro, e a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' decidiu gravar um vídeo com o filho onde ambos aparecem a cantar o tema 'Hoje Menina Amanhã Uma Mulher', música que Tony Carreira fez para a filha Sara Carreira, que morreu no passado mês de dezembro.

"Feliz aniversário. Homem da minha vida. Que tenhas um dia muito feliz. Desejo-te muita paz, amor, saúde e sucesso. Que continues a ser essa criança humilde, carinhosa, uma criança adorável, amigo do teu amigo, um verdadeiro. E claro, continua a ser esse terrorista que dá cabo da minha cabeça. Amo-te, meu rico filho, não percas essa essência", escreveu a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' na legenda das imagens.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bernardina Brito (@bernardina_brito_oficial)

Por sua vez, o pai do menino, Tiago Ginga, também destacou a data na mesma rede social. "O meu menino hoje faz seis aninhos. Um homem só compreende o significado da palavra amor quando se torna pai. Tudo o que faço é por ti, as minhas maiores alegrias são quando tu olhas para mim e dizes que me amas e que eu sou o teu herói. Hoje não vou puder estar contigo devido a esta situação dramática que vivemos em todo o mundo, mas estás sempre presente no meu coração e pensamento. Deus te abençoe", disse.

Leia Também: O crescimento do filho de Bernardina Brito e Tiago Ginga em imagens