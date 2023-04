Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua página de Instagram para falar sobre os partos, tendo destacado: "Uma mulher não é menos mulher por levar epidural. Esta recente glorificação da dor deixa-me petrificada! É preciso provarmos o quê? Nós mulheres já não sofremos o suficiente?".

Uma reflexão que levou a várias reações e partilhas de testemunhos, como foi o caso da atriz Benedita Pereira, que acabou por falar da sua experiência.

"Eu tive um descolamento da placenta durante o trabalho de parto. Gravidez perfeita até então. O Álvaro e/ou eu não estaríamos aqui se não tivesse sido um parto hospitalar. E, não tendo sido o parto perfeito, ele nasceu de perfeita saúde, que é o que realmente interessa", começou por contar.

"Ele tinha de sair em 10 minutos para não sofrer. E assim foi, porque estávamos no hospital", acrescentou.

"Fico muito preocupada com esta glorificação do parto em casa, sofri muito a ver o 'Pieces of a Woman' por exemplo…", disse, por fim, a atriz.



© Instagram

De recordar que o filho de Benedita Pereira, Álvaro, nasceu em fevereiro de 2020.

