Grávida pela primeira vez, Benedita Pereira tem-se mantido discreta quanto a esta fase, mas esta terça-feira decidiu brindar os fãs com uma imagem inédita da sua barriguinha.

A atriz registou uma fotografia ao espelho na qual mostra o estado avançado da gravidez, que tornou pública em setembro.

Vale recordar que Benedita aguarda a chegada do primeiro filho em comum com Francisco Roldão da Cruz. O sexo do bebé permanece sem ser revelado.

