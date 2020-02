Amigas de longa data, foi com grande entusiasmo que Benedita Pereira e Joana Santos partilharam a experiência de estarem grávidas ao mesmo tempo.

Agora, com os filhos a poucos dias de nascerem, as duas atrizes voltaram a encontrar-se e aproveitaram o momento para juntarem as barriguinhas e registarem o momento.

"Até já dão beijinhos", brincou Benedita na legenda da imagem. Confira a galeria para vê-la.

