Cristina Ferreira ainda não apareceu na televisão, mas já está a colocar em prática as suas ideias no papel de diretora de entretenimento e ficção da TVI. Porém, parece que a apresentadora está numa maré de azar no que toca às audiências televisivas.

Depois de a emissão especial de 'Quer o Destino' ter perdido para a rival SIC, o mesmo voltou a acontecer no domingo e nem a estreia de 'Camião do Ben' ou Iva Domingues trouxeram a vitória à estação de Queluz de Baixo.

"A SIC ontem liderou durante a tarde com o programa ‘Domingão: Especial Verão’ que terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 18.4% de share e 6.3% de audiência média, o que corresponde a 592 mil e 600 telespetadores que acompanharam o programa de ontem com um especial sobre famílias de Portugal", pode ler-se num comunicado enviado à imprensa.

"A SIC ontem liderou em prime time com 27.1% de share contra 17.6% de share da TVI e 11.8% de share da RTP1", pode ainda ler-se na referida nota.

Importa ainda lembrar que a SIC venceu ainda com o Jornal da Noite e ‘O Noivo é Que Sabe’.

