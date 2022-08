Ruben Vieira, mais conhecido como Ben, usou a sua conta de Instagram para homenagear um fã muito especial, por quem nutre um enorme carinho.

Partilhando uma fotografia cúmplice com o mesmo na rede social, o apresentador do 'Somos Portugal', revelou:

"Há muitos anos que o Sérgio me vem visitar ao Somos Portugal sempre com uma alegria imensa. Durante esta pandemia teve alguns problemas de saúde mas ao saber que eu iria estar perto tudo fez para me vir dar um beijo".

