Ben Affleck tinha um póster ousado de Prince na parede do quarto quando tinha apenas nove anos, como revelou numa nova entrevista.

"A minha mãe foi muito compreensiva", lembrou o artista, de 49 anos, durante o 'The Kelly Clarkson Show', na quarta-feira.

"Peguei no póster, coloquei e pensei do género: 'Sim, este é o homem... este é o artista que eu gosto'", lembrou.

O póster, do álbum 'Controversy', de Prince, mostrava o falecido cantor a posar com os braços atrás da cabeça, apenas com umas cuecas pretas.

O ator contou ainda que quando a sua mãe viu pela primeira vez o póster, apenas comentou: "Isto é adorável".

De recordar que 'Controversy' foi lançado em outubro de 1981.

© Reprodução Page Six

