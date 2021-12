Ben Affleck deu recentemente uma entrevista ao 'The Howard Stern Show' onde abriu o coração para falar do divórcio com Jennifer Garner, em 2018, antes de ser internado numa clínica de reabilitação para tratar da dependência do álcool.

O ator confidenciou que se o casamento não tivesse terminado "provavelmente teriam acabado no pescoço um do outro". "Provavelmente, teria continuado a beber. [...] "Parte do motivo por que eu comecei a beber foi porque senti-me preso", acrescentou.

"Eu pensava que não podia ir embora por causa das crianças, mas não estava feliz, o que devia fazer? O que comecei a fazer foi beber uma garrafa de whisky e adormecer no sofá, o que acabou por não ser a solução", disse ainda.

Ben Affleck e Jennifer Garner trocaram alianças em 2005 e separaram-se 13 anos depois. O ex-casal tem três filhos em comum: Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove.

Atualmente, o ator vive um romance com Jennifer Garner.

