Ben Affleck e sua filha do meio, Seraphina, não passaram despercebidos esta quinta-feira em Santa Monica, na Califórnia.

O ator foi almoçar com a filha, fruto do casamento terminado com Jennifer Garner, e o momento ficou registado pelas lentes dos paparazzi.

Na ocasião, Ben Affleck estava a usar uma camisa xadrez e calças de ganga escuras. O look ficou completo com uns ténis em tons de preto e branco da Nike.

A filha, de 14 anos, estava igualmente com um visual casual, composto por uma t-shirt preta, calças de ganga e ténis.

De recordar que além de Seraphina, que nasceu em 2009, o ex-casal Ben e Jennifer Garner são ainda pais de Violet, de 17 anos, e Samuel, de 11. Atualmente, o ator está casado com Jennifer Lopez.

Leia Também: Jennifer Garner leva filha de Jennifer Lopez à Disneyland