O ano ainda vai a pouco mais de meio mas é garantido que uma das separações mais marcantes de 2023 é a de Marta Melro e Paulo Vintém. O ex-casal, no entanto, não se coíbe de partilhar o mesmo espaço e, por isso mesmo, os dois marcaram presença na Festa de Verão da TVI.

Por lá, ambos foram abordados pela equipa de reportagem do 'TVI Extra', tendo sido questionados acerca do fim da relação, anunciada publicamente no passado mês de junho.

Ao cantor foi perguntado se os dois estavam "bem resolvidos", com a resposta a ser a seguinte: "Está tudo bem, nem podia ser de outra forma".

Já Marta Melro foi questionada sobre o estado do seu coração. "Muito cheio com a minha filha", fez notar.

