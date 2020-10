Bella Hadid tem um novo amor. Segundo o Page Six, a modelo está a namorar com Duke Nicholson, neto do ator de Hollywood Jack Nicholson.

Uma fonte revelou à publicação que os dois têm passado bastante tempo juntos, algo que começou, pelo menos, no último mês, quando Nicholson se encontrou com a manequim em Nova Iorque.

É ainda referido que os dois estiveram juntos no aniversário de Bella, antes desta ter viajado com um conjunto de amigas.

Agora resta esperar e ver se a relação têm futuro...

