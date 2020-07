Bella Hadid viu uma das suas publicações serem removidas e sem saber qual a razão para tal. A modelo publicou recentemente, no Instagram, uma imagem do passaporte do pai, Mohamed Anwar, que nasceu na Palestina, e viu a mesma a ser retirada da rede social.

"O Instagram removeu o meu story que apenas dizia: 'O meu pai e o seu local de nascimento na Palestina' com uma foto do passaporte americano dele. Que parte de eu ter orgulho no local de nascimento do meu pai na Palestina é que é "bullying, assédio, ou nudez sexual'?", começou por reclamar, esta terça-feira, a modelo.

"Não podemos ser palestinos no Instagram? Isto, para mim, é bullying. Não podem apagar a história silenciando as pessoas. Não funciona assim", continuou a manequim, tendo recebido apoio de muitos internautas.

Mas Bella não ficou por aqui e voltou a publicar a foto do passaporte do pai com um novo recado: "Todos devíamos dizer onde é que os nossos pais e mães nasceram. Lembra-os de como nos orgulhamos de onde viemos".

