Sendo uma das modelos mais famosas do mundo, Bella Hadid não tem medo de mostrar o seu lado mais sensual. No entanto, na sua mais recente publicação do Instagram, a manequim apareceu em biquíni mas para partilhar uma peripécia por que passou.

Na legenda da referida publicação pode ler-se: "Eu durante as 72 horas do meu telemóvel enterrado num saco de arroz".

A título de curiosidade, este é um truque usado para dispositivos que caem na água.

Eis a publicação:

