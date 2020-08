O mundo está solidário com Beirute depois da avassaladora explosão que tomou conta da cidade esta terça-feira e causou 137 vítimas mortais e milhares de feridos e desalojados. Perante a tragédia, Amal e George Clooney, não ficaram indiferentes e prontificaram-se a ajudar a capital libanesa, que é também a cidade natal da advogada, a reerguer-se.

Segundo a revista People, o casal vai doar o generoso montante de 100 mil dólares (cerca de 84 mil euros) a três instituições - Lebanese Red Cross, Impact Lebanon e Baytna Baytak.

"Estamos profundamente preocupados com as pessoas de Beirute e a devastação que enfrentaram nos últimos dias. Encontrámos três organizações de caridade que estão a oferecer ajuda básica no local", explica o comunicado citado pela publicação.

"Vamos doar 100 mil dólares a instituições e esperamos que outras pessoas ajudem da forma que puderem", apelaram ainda.

