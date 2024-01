O rei Frederico da Dinamarca não conseguiu conter a emoção ao sair à varanda do Palácio de Christiansborg, momento em que foi proclamado rei pela primeira-ministra, Mette Frederiksen.

Ao soberano juntaram-se depois a rainha Mary e os quatro filhos, os príncipes Christian, Isabella, Vincent e Josephine.

Já na varanda, os reis selaram o momento com um beijo que foi muito comentado na imprensa, uma vez que mostra carinho e união entre o soberano e a mulher nesta nova fase das suas vidas, colocando assim fim aos rumores de afastamento que pairavam, após a divulgação de fotografias do príncipe com Genoveva Casanova a passear em Madrid no início de novembro.

Mas terá sido o beijo encenado ou espontâneo? A revista Vanitatis consultou um especialista em linguagem corporal, Cristian Salomoni, que diz acreditar que o gesto entre o casal real foi espontâneo e que acompanha o momento, que foi muito mais emotivo do que protocolar.

"Acho que o beijo não foi encenado, porque ela se vira antes de ele se aproximar", diz Salomoni. "É preciso ter em mente que o tema do beijo, mesmo em casamentos, é muito difícil de orquestrar em frente a tantas pessoas e pode pregar-nos uma partida, principalmente se a outra pessoa nos beijar quando não estamos preparados", começou por dizer.

"Foi espontâneo, porque se tivesse sido planeado, eles teriam dito: 'Vamos, cumprimentamo-nos, olhamos um para o outro e beijamo-nos'. Para mim, a espontaneidade vê-se no facto de ele a apanhar desprevenida ", concluiu.

