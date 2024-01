A proclamação de Frederico X trouxe uma nova etapa para a Coroa dinamarquesa e parece ter atingido também diretamente a relação entre o atual rei e o irmão mais novo, Joaquim. A relação entre os dois não era das mais próximas nem das melhores, uma situação que só piorou quando a rainha Margarida decidiu retirar os títulos aos filhos de Joaquim.

No entanto, parece que agora a relação de ambos iniciou também um novo capítulo. O filho mais novo da antiga soberana reside nos Estados Unidos, mas viajou para Copenhaga para estar presente no momento da proclamação do irmão.

Além disso, esteve também no seu primeiro ato oficial enquanto rei, esta segunda-feira, dia 15 de janeiro, no Parlamento do país.

Segundo o meio de comunicação dinamarquês Billedbladet, na escadaria situada na Praça Rigsdagsgården, o monarca disse "obrigado por ontem", enquanto abraçava sorridente o irmão, antes de entrar nas instalações acompanhado pela rainha Mary, o príncipe herdeiro Christian, a rainha Margarida e a princesa Benedita.

A presença de Joaquim nestes eventos é importante e destaca a posição que deverá vir a desempenhar nesta etapa que agora começa. O príncipe pode exercer funções de regente e o rei deverá contar com ele para representar a Coroa em mais atos oficiais.

Se assim for, Frederico e Joaquim seguem o exemplo da mãe. A rainha Margarida sempre teve na irmã mais nova, a princesa Benedita, o seu maior apoio.