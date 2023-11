Behati Prinsloo revelou o sexo do terceiro filho que teve em comum com Adam Levine.

Nove meses depois do nascimento do bebé, a modelo da Victoria's Secret falou sobre a experiência do parto no podcast 'Mother Daze'.

Conforme destaca o Page Six, a manequim usou os pronomes masculinos para se referir ao bebé.

Importa notar que Behati é ainda mãe de Dusty, de sete anos, e de Gio, de cinco.

Recorde-se que a gravidez de Prinsloo foi assombrada com um escândalo a envolver Adam Levine, depois de virem a público acusações de traição.

