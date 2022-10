Beatriz Gosta, como é conhecida Marta Bateira, partilhou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde revela que está "super doente".

"Estão aqui a perguntar por que estou desaparecida. Estou muito doente, mesmo", começou por dizer, falando de seguida dos sintomas.

"Estou com febre, com tosse, com muito ranho e com umas borbulhas no corpo todo, acho que é da febre, arrebenta tudo... Não sei o que é que isto é", acrescentou, contando ainda que a filha também está doente.

"A Luiza também está com a virose, foi ela que me pegou, está com ranho, com tosse e com menos febre do que eu", explicou.

De seguida, publicou uma fotografia de um teste negativo à Covid-19 e revelou, mais tarde, que se deslocou ao hospital.

Veja tudo no vídeo da galeria.

Leia Também: Beatriz Gosta dá os parabéns ao pai da filha e partilha fotos únicas