Beatriz Gosta mostrou-se - como é habitual - sem 'papas na língua' no mais recente vídeo que partilhou com a sua comunidade no YouTube. '5 Mitos sobre a maternidade' é o tema do vídeo no qual a comediante fala sobre cinco ideias que existem em relação às mães e que não correspondem à verdade.

"Quando saio com um boy [homem] que é pai pergunto-lhe logo sobre a 'ex'. Como é que ele fala da mãe dos filhos? É louca? Não se dá com ela? Red flag [sinal de alerta]", realçou.

"Se tu queres mesmo ver a criança, és pai, não há nada que te impossibilite, mesmo que não te dês com a mãe"; defendeu.

Posteriormente, concluiu: "Se não és bom pai, não és boa pessoa. Não rima para estar comigo".

