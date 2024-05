Manuel Marques sopra as velas esta quinta-feira, dia 9 de maio, e Beatriz Barosa usou a sua conta no Instagram para felicitar o companheiro.

"O que escrever sobre o aniversariante do dia? Só quero agradecer! Obrigada pela tua generosidade absoluta, pela sensibilidade com que brindas toda a gente, por esse sentido de humor desconcertante… E por me deixares acompanhar a tua linda vida, cheia de orgulho e felicidade! Parabéns pela milésima vez", escreveu a atriz na legenda de um conjunto de fotografias e de um vídeo que pode ver na publicação abaixo.

De recordar que Beatriz Barosa, de 27 anos, e Manuel Marques, de 49, estão juntos desde 2021.

