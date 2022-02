Após o anúncio de que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou uma denúncia ao Ministério Público (MP) pelo "comportamento ameaçador" de Bruno de Carvalho para com Liliana, ambos concorrentes do programa 'Big Brother Famosos', ficou a saber-se na gala desta noite que o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal já esteve em contacto com a advogada.

Em causa está a divulgação de vídeos que dão conta de atitudes agressivas de Bruno de Carvalho para com Liliana, suscetíveis "de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física".

Entre lágrimas, Bruno de Carvalho disse não se reconhecer na queixa que foi feita, receando pela família.

"É óbvio que eu iria exercer violência doméstica e psicológica à frente de milhões de pessoas. Tem de haver sempre uma imbecilidade da minha parte, eu serei sempre um imbecil porque não sei que há câmaras. Os meus crimes são sempre crimes de imbecilidade", ironizou, rejeitando as acusações.

"Há sempre olhos com muita maldade que, quando me veem feliz, têm sempre esta vontade inabalável de fazer alguma coisa."

Em comunicado, a comissão adiantou que nos 'clips' retirados do programa televisivo Big Brother, em exibição pela TVI, pode assistir-se "ao comportamento ameaçador do concorrente Bruno de Carvalho para com a sua namorada, a concorrente Liliana, chegando inclusive a agarrar o seu pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável".

"No cumprimento das suas competências, a CIG notificou a TVI no sentido de que esta estação televisiva tome de imediato as necessárias diligencias no sentido de pôr termo a esta situação, suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física", adiantou ainda a comissão, que "apresentou já uma denúncia junto do Ministério Público sobre os factos acima relatados".

A CIG, que sucedeu à anterior Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, é o organismo nacional responsável pela execução das políticas públicas nas áreas da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género, sob tutela da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

[Notícia atualizada às 22h25]

