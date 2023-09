A BBC removeu parte do conteúdo de Russell Brand dos seus sites iPlayer e Sounds, tendo referido que este foi considerado "aquém das expectativas do público".

A decisão foi tomada após quatro mulheres acusarem o humorista de violação e abuso sexual, um caso exposto pelo The Times, pelo Sunday Times e pelo Channel 4, acusações que são negadas por Brand.

Um porta-voz da assessoria de imprensa da BBC referiu que a emissora "não proíbe ou remove conteúdo quando é uma questão de registo público, a menos que haja justificação para fazê-lo"

"Há conteúdo limitado com Russell Brand no iPlayer e no Sounds. Revimos esse conteúdo e tomámos a decisão ponderada de remover parte dele, tendo avaliado que agora está abaixo das expectativas do público”, refere o mesmo comunicado.

De acordo com o The Sun, um episódio de 'QI' e outro do podcast de Joe Wicks, ambos tendo Brand como convidado, foram removidos.