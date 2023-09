Rita Almeida, cantora do duo 'Bombocas' e namorada de Paulo Sousa, um dos concorrentes do 'Big Brother', esteve hoje à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, onde falou sobre este desafio do companheiro.

"Foi uma coisa muito ponderada e pensámos. Queres? Se queres eu estou aqui para te apoiar", lembra a artista.

Cláudio questionou então Paula Santos, que faz duo com Rita, acerca da participação de Paulo e, se conhecendo como o conhece, achava que haveria a possibilidade deste "virar a boneca".

"Acho que isso não vai acontecer devido à profissão dele. Ele é um homem treinado estes anos todos para controlar e fazer uma boa gestão dos conflitos. É o que faz falta aqui", considerou Rita.

Rita, que namora com Paulo há dois anos, garantiu ainda que não tem ciúmes das outras concorrentes, sublinhando que a estratégia do agente da autoridade não passa por aí.

"Ele é boa pessoa, é um bom homem", refere, afirmando que este tem perfil para ser um "pilar" para os restantes participantes.

