Cristina Ferreira está de férias em Ibiza com alguns amigos, entre os quais se encontram caras bem conhecidas, como Sofia Ribeiro ou Bruno Cabrerizo.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI tem partilhado alguns momentos destes dias descontraídos nas stories da sua conta no Instagram. Entre imagens onde se podem ver banhos ao ar livre ou Bruno Cabrerizo a dormir no barco, Cristina Ferreira denominou esta viagem de grupo de 'Big Brother Ibiza'... e Sofia Ribeiro entrou no espírito!

Nas stories da apresentadora pode ver-se a atriz chegar ao barco após "72%" do público ter decidido que podia entrar "na casa mais famosa de Ibiza" e também a simular uma discussão ao pequeno-almoço. "Nós sem leite, sem conseguir beber um capuccino e ele tinha dois pacotes de leite debaixo da cama!", disse a atriz, num vídeo divertido onde finge estar zangada.

"Isto no confessionário vai ser bonito!", escreveu Cristina Ferreira. Veja na galeria o vídeo destes momentos divertidos.

