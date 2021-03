Realizou-se ontem a última gala de 'Big Brother - Duplo Impacto' a ir para o ar ao domingo à noite. Daqui em diante, tal como foi anunciado de forma oficial no decorrer do direto, as galas do reality show vão decorrer aos sábados.

As dicas da família entraram na casa

A família dos concorrentes entrou em jogo este domingo e foram enviados para a casa twittes dos familiares de grande parte dos jogadores, e arrasaram alguns comportamentos.

"Quinaz, não receio o inimigo que ataca mas o inimigo que se faz passar por amigo e ataca", esta foi uma das frases a entrar na casa, enviada pelo irmão de Bruno Savate, que deixou ainda um recado a Joana: "Joana, fizeste o bruno voltar a sorrir, aproveita o momento e desfruta do amor verdadeiro".

Mãe de Quinaz arrasou Sofia Sousa e deixou Noélia em lágrimas: "Sofia, nunca ouvi falar tão mal do Gonçalo vindo de uma 'suposta amiga'. Devia sim ficar contente por ver o seu 'amigo' feliz. Ela sim está a massacrar o Gonçalo, pois a amizade não se cobra", começou por atirar Fátima.

"Noélia, obrigada por tratares bem, cuidares e teres um carinho enorme pelo Gonçalo. És uma grande mulher e com muitos bons valores", esta foi a sua segunda frase.

A mãe de Joana resolveu lançar uma dica polémica, que causou discórdia até entre os apresentadores.

"Jéssica Nogueira e Noélia, para quem esteve no 'BB2020' acho estranho não saberem o que é sororidade", apontou a mãe da concorrente, que causou desacordo por usar a palavra sororidade no caso destas duas concorrentes.

Por fim, uma mensagem simpática sobre Jéssica Fernandes: "Jekas, adoro o teu espírito livre e indomável. Espero que tal como um vírus ele invada a casa".

Os últimos twittes foram feitos pelo marido de Noélia, e nem a comerciante do algarve queria acreditar que teria sido ele a escrever tais farpas: "A Joana pensa que está numa creche, já tem o Bruno para lhe mudar a fralda. Agora alguém que lhe dê o biberão e a chupeta", começou por referir.

"A amizade do Bruno Savate e da Noélia é o sentimento mais genuíno da casa", pode ainda ler-se entre mensagens do marido de Noélia.

O furação Bibi deixou a casa

Bernardina foi a concorrente expulsa. O furação Bibi conseguiu apenas 15% dos votos dos portugueses para permanecer em jogo, acabando por ser a escolhida num duelo final com Gonçalo Quinaz e Noélia.

Sofia: Das lágrimas à liderança

Sofia Sousa ficou devastada com a saída da amiga. A concorrente mostrou-se lavada em lágrimas, mas seguiu de cabeça erguida para a prova do líder... prova essa que acabou por vencer. Sofia é a nova líder da casa.

A 'dica' de Teresa Guilherme que deixou Jéssica Nogueira de boca aberta

Um jogo de sorte ditou o número de nomeações que cada concorrente teve de fazer. No caso de Jéssica Nogueira, a jovem empresária foi obrigada a nomear apenas uma pessoa (tendo escolhido Edmar) e mostrou-se triste com este facto. Jéssica manifestou vontade de nomear mais pessoas e foi convidada a explicar quais.

Numa explicação com algumas atrapalhações, Jéssica disse que queria nomear aqueles que achava que poderiam ser mais fracos que ela entre o público. No caso, Noélia. Mas depois disse também que nomearia Savate, mas não por achar que este fosse "menos forte".

Porém, parece que Teresa Guilherme entendeu o contrário e atirou: "Só uma pequena pergunta. Oh Jéssica, estava em Portugal antes de entrar?", disse ironicamente a apresentadora.

Espantada com a questão, Jéssica quis questionar: "Mas porquê esta pergunta, não estou a perceber?".

Cláudio Ramos tentou justificar: "O que a Teresa estava a questionar era se a Jéssica tinha visto o programa antes de entrar na casa". Porém Teresa Guilherme apontou outra justificação: "Era por causa da roupa dela", garantiu.

Reveja aqui o momento.

Os nomeados da semana

Edmar, Noélia, Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz foram os nomeados da semana, sendo que este último ficou diretamente na 'chapa' devido a um castigo aplicado no decorrer da semana.

O poder líder mexeu, porém, naquelas que foram as escolhas dos concorrentes. Sofia escolheu dois nomes para numa votação expresso tentarem conseguir a salvação e surpreendeu com as suas escolhas: Jéssica Nogueira e Noélia.

A comerciante acabou por ser a concorrente salva, dando à líder o poder de colocar uma outra pessoa no seu lugar. Sem grandes dúvidas, Sofia escolher Bruno Savate.

Os nomeados da semana são por isso Bruno Savate, Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira.

