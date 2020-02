Bárbara Tinoco foi um dos novos talentos que se tem vindo a destacar. O país passou a conhecê-la a partir do momento em que participou no concurso da RTP1 - 'The Voice'. Apesar de não ter passado a primeira fase, a verdade é que na altura teve a oportunidade de mostrar aos membros do júri uma das músicas que criou e que hoje é um sucesso: 'Antes Dela Dizer Que Sim'.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com a artista, que se revelou entusiasmada com a oportunidade que irá ter de atuar no Rock in Rio Lisboa, no palco Galp Music Valley.

"Eu nunca fui ao Rock in Rio, vai ser a minha primeira vez, então não sei como é que irá ser. Neste momento só estou preocupada em dar o melhor espetáculo que conseguir dar", referiu.

Outro dos projetos em que Bárbara se destacará será na sua participação no Festival da Canção deste ano com 'Passe-Partout'. "Sim, eu costumo ver desde pequenina [o festival] com a minha família, acompanho todos os anos e agora faço parte", sublinhou.

"É o mesmo nível de importância. No dia vou estar nervosa, agora estou só entusiasmada. Acho que vai sempre haver a possibilidade para todos, agora vai depender de muita coisa, mas sobretudo de gostarem da música e da nossa performance", acrescentou, referindo que gosta de todas as músicas concorrentes uma vez que as mesmas trazem diversidade.

E do que é que fala a canção? Questionou-se. A resposta surgiu de seguida: "Acho que é sobretudo uma canção de quando acabam as relações e vemos tudo o que havia de mau naquela pessoa. É um pouco o que eu sinto em relação a esta canção, terminou a relação e agora vou ter de pegar em coisas estúpidas para ter de odiar aquela pessoa, que uma vez gostei tanto", finalizou.

