Bárbara Parada foi hoje, 28 de junho, convidada do programa 'Dois as 10'. Numa conversa com Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça (que está a substituir Cláudio Ramos), a ex-concorrente do reality show 'Big Brother', no qual conquistou o 3.º lugar, lembrou a experiência que a marcou para sempre.

"Fui muito feliz, adorei a experiência, claro que foi muito mais difícil do que estava espera", notou a jovem.

Para Bárbara sem dúvida que os maiores desafios foram o facto de estar sempre com "as mesmas pessoas", da comida não ser como pretendia e de todos os seus gestos serem analisados.

"Quando saí não me estava a conseguir encontrar, estava mesmo apagada", confessa ainda, revelando que os primeiros tempos já fora da casa foram de difícil adaptação, de tal forma que esta nem conseguiu acompanhar o reality show 'O Triângulo'. "Dava-me muita ansiedade. Começava a chorar", afirma.

Meses depois e já com a sua vida a regressar ao normal, Bárbara sonha em criar uma marca própria. Para além disso não coloca de lado a possibilidade de ser comentadora da nova edição do 'Big Brother', se essa oportunidade surgir.

