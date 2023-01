Bárbara Norton de Matos preocupou amigos e fãs ao assumir em direto na passada sexta-feira, durante o programa 'Goucha', que estava "amuada" com o atual namorado - José Maria de Abecasis Soares.

Respondendo às muitas questão de quem ficou preocupado com o estado da relação, a atriz gravou um vídeo onde esclareceu:

"Em relação ao tão falado amuo com o José Maria, ainda estou um bocadinho amuada… Mas faz parte das relações. Às vezes estamos bem, outras vezes estamos mal e, como eu disse, o amor aos 40 anos é muito mais complicado do que aos 20 ou aos 30 anos", explicou.

Bárbara acredita que depois dos 40 anos as pessoas têm "toda uma bagagem e toda uma logística de filhos e de medos" que dificulta a entrega "com a mesma ingenuidade do que quando és mais nova, e isso requer algum trabalho e alguma dificuldade".

Ainda sobre o tema relações, a atriz confessou que se arrependeu de ter dito em conversa com Manuel Luís Goucha que os homens têm medo dela. Afinal, confessa, é ela quem se assusta com os homens, nomeadamente com o facto de não terem "jeito para lidar com a mulher de hoje em dia, moderna e independente".

"Isto em geral, calma, não estou a falar do Zé", fez questão de esclarecer.

Ainda que a sua vida tenha sido marcada até aqui por relações de curta duração e enorme intensidade, Bárbara mostra-se realizada. "Acho que prefiro viver relações mais curtas, intensas e sinceras, 100% com paixão, do que ter relações duradouras mas que sejam uma seca. Detesto coisas mornas, detesto relações seca, detesto relações de aparência, dependentes", completou.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos revela em direto estar "amuada" com o namorado