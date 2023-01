Bárbara Norton de Matos partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma imagem única do avô paterno. "A brasa do meu avô", escreveu a atriz, de 43 anos, na legenda da fotografia.

O retrato, note-se, foi partilhado na rede social pelo pai da artista, Luís Norton de Matos.

"Querido Pai, foi há 3 anos que partiste. Farias hoje 92 anos e hoje seria dia de casa cheia com filhos, netos e bisnetos. As saudades são imensas, mas as memórias são eternas. Estás sempre entre nós", declarou.

Ora veja:



© Instagram - Bárbara Norton de Matos

Leia Também: Bárbara Norton de Matos sobre arrufo com o namorado. "Ainda estou amuada"