Bárbara Norton de Matos e o ex-marido, Ricardo Areias, estiveram esta quinta-feira no programa 'Casa Feliz' para em entrevista a Diana Chaves e João Baião darem o seu testemunho sobre o tema: amizade após a separação.

O antigo casal, que decidiu em 2018 seguir caminhos separados, admite que durante os primeiros tempos após a rutura não conseguiram estar próximos, mas garantem com o tempo ter reatado a amizade que sempre os uniu.

"Houve um período de luto, um período difícil", explica Bárbara, que agora se refere ao ex-marido como o seu melhor amigo.

"Eu partilho tudo com ele, e quando conheço alguém, um homem, pergunto-lhe opinião", revela, brincando com o facto de Ricardo colocar defeitos em quase todos os seus possíveis namorados.

Do casamento entre Bárbara e Ricardo resulta uma filha, a pequena Flor, de cinco anos. Além de ser um pai presente no crescimento da filha, o personal trainer é também um grande amigo da filha mais velha de Bárbara, a jovem Luz, com quem continua a encontrar-se frequentemente.

