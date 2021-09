Carolina Norton de Matos, irmã da atriz Bárbara Norton de Matos, foi mãe de um menino, o pequeno Noah, esta sexta-feira, 3 de setembro.

Logo pela manhã, a mamã 'babada' revelou no Instagram que a sua semana acabou em grande com o nascimento do seu bebé.

"03.09.2021, Noah. Não podíamos estar mais apaixonados por ti. Tens o nosso amor para sempre. Bem-vindo à nossa família", escreveu na legenda de duas fotografias onde mostra o menino.

Uma publicação que recebeu desde logo várias reações na caixa de comentários, com destaque para a mensagem da tia 'babada', Bárbara Norton de Matos. "Tão feliz, mana. Muitos parabéns, mais uma vez! Uma perfeição", disse.

Mas não ficou por aqui e nas stories da sua página de Instagram destacou a grande novidade. "Sou a tia mais babada do mundo", afirmou a atriz.

