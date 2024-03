Bárbara Norton de Matos é uma mulher apaixonada e faz questão de não o esconder.

Este sábado, a atriz partilhou um vídeo na sua conta no Instagram no qual aparece ao lado do namorado, João Moura Caetano.

Nas imagens, o casal aparece em momentos carinhosos, a andar a cavalo, com uma bebida na mão, vendo-se ainda a atriz a dar um beijinho ao toureiro.

"Presa em ti", escreveu a atriz na legenda da fotografia.

Leia Também: A verdade sobre saída de Bárbara Norton de Matos do 'Passadeira Vermelha'