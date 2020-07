Bárbara Norton de Matos está esta terça-feira, dia 7 de julho, de parabéns. A atriz completa 41 anos de vida.

A data pede uma comemoração à altura, tal como fez a aniversariante. De férias com as duas filhas, Luz e Flor, Bárbara reuniu a família e amigos mais próximos para um sunset que terminou já depois da meia-noite e com todos a cantaram-lhe os parabéns.

"41 já cá cantam... Comecei da melhor forma com as pessoas que adoro", escreveu a atriz numa das imagens que marcaram a sua festa de aniversário.

Veja as restantes imagens na galeria.

