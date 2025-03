Bárbara Norton de Matos tem partilhado nos últimos meses a sua nova rotina de corrida todas as manhãs.

Questionada por uma seguidora sobre a mudança de estilo de vida, a atriz decidiu partilhar como tudo tem acontecido.

"A minha vida mudou! Deixei de fumar, comecei a correr. O primeiro mês de corrida tive para desistir 50 mil vezes, chorei de frustração, senti-me fraca, o meu rabo pesava horrores, os meus pulmões não aguentavam, só pensava borrifar para isto tudo e fumar 50 cigarros, beber uns copos e comer batatas fritas, mas insisti e lutei contra os pensamentos maléficos, foquei-me, criei um hábito (corrida) e fiz da saúde uma prioridade", começou por revelar.

"Neste momento, o meu armário tem mais roupa de desporto do que roupa normal, nunca tinha gasto tanto dinheiro em calçado como nestes ténis (que uso sempre os mesmos), o meu conceito de diversão ao fim de semana é acordar cedo e fazer desporto, fiquei uma companhia mais seca para alguns, mas muito melhor companhia para mim. Sinto-me muito melhor assim e com um sainete que ninguém me agarra e ainda no fim disto tudo estou mais magra, por isso porreiro! Estou nesta jornada faz agora 4 meses e espero continuar por muito mais tempo e já me sinto quase pronta para entrar na minha primeira prova", referiu ainda, acrescentando que o testemunho serve para motivar outros a mudar, pois "nunca é tarde".