Depois de um incrível dia de praia, Bárbara Norton de Matos viveu uma situação inesperada durante as suas férias no Brasil. Enquanto jantava num restaurante do Rio de Janeiro, a atriz foi surpreendida com uma chuva torrencial.

"É assim, de um momento para o outro dilúvio e não consigo sair do restaurante… Que chatice, vou ter de beber mais uma jola", começou por brincar Bárbara ao mostrar através do vídeo, disponível na galeria, a rua completamente alagada.

Porém, a tempestade não foi tão passageira como se esperava e a atriz teve de ficar horas no restaurante... acabando mesmo por adormecer à mesa.

"Bom… Apanhada a dormir. Desisti de ir para o hotel, impossível sair daqui com esta chuva", lê-se na legenda da imagem que registou o momento.



© Reprodução Instagram/ Bárbara Norton de Matos

