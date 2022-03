Bárbara Guimarães partiu com destino à Polónia para ajudar os refugiados ucranianos. A apresentadora já chegou, entretanto, ao país e partilhou uma nova mensagem na sua página de Instagram.

Junto de algumas fotografias, escreveu: "São uma lição de coragem e persistência. Os que ficam e vão para a guerra. E todos os que são obrigados a partir levando na cabeça a hora de voltar".

"Com os pés na terra e o coração no sítio certo, é preciso reconhecer que estas são as coisas realmente importantes na vida. A coragem e a persistência vencem sempre. Como se costuma dizer, se não acabou bem é porque ainda não acabou", rematou.

