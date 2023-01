Bárbara Corby, conhecida YouTuber e digital influencer, passou por um enorme susto durante uma viagem de férias em família ao Brasil.

O filho de Bárbara, Frederico, de dois anos, ficou com febre durante o voo. A situação não era aparentemente preocupante, mas veio a culminar num episódio assustador para os pais.

Já no Brasil, Bárbara, o marido e o filho preparavam-se para apanhar um novo voo em direção a Minas Gerais quando na porta de embarque se aperceberam que o menino estava a ter uma convulsão febril.

"Já na porta de embarque, tiro-o do carrinho para voltar a medir a febre e ele já não responde. Tinha os olhos arregalados, não falava, não reagia, não nada. Ficámos naturalmente desesperados. Comecei a gritar por um médico e felizmente estava um na porta de embarque ao lado. Rapidamente deitou-o no chão e fez o que tinha de ser feito. O Kiko teve uma convulsão febril", contou, explicando que tinha dado paracetamol ao menino antes de chegarem ao aeroporto.

"Já tinha ouvido falar mas nunca tinha visto acontecer, não sabia os sintomas nem a gravidade. Acho que nunca senti tanto medo na minha vida e só pensava que não podia perder o controlo para não piorar a situação", relatou ainda.

Após a primeira intervenção do médico presente no local, "a equipa de emergência do aeroporto chegou e tomou as providências necessárias".

"Assim que a convulsão passou, deram logo o medicamento venoso para baixar a febre rapidamente e fomos removidos para o hospital. Por coincidência, era o Hospital Português que ficava mais próximo", disse.

Frederico ficou internado "até passarem as 24 horas da convulsão". "Fizeram todos os exames e felizmente não há sequelas. Desde então, ficámos hospedados num hotel perto do hospital para garantir que a febre não volta. Esquecemos a viagem, só queríamos que ele ficasse bem", pode ainda ler-se na sua mensagem.

Três dias depois, o pequeno Kiko já não tinha sinais de febre e a família deu seguimento às férias.

Bárbara quis, por fim, explicar o porquê de ter decidido partilhar publicamente a sua história. "Estou a partilhar isto convosco porque como mãe, não desejaria a ninguém o susto que passei. Já me informei e na maioria das vezes a convulsão febril, apesar de assustadora, não traz sequelas. Mas é importante saber o que fazer nestas alturas. Nós não sabíamos, não fazíamos ideia do que se estava a passar. Informem-se com os vossos pediatras", completou.

