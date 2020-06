Bárbara Corby levou o filho, Frederico, para casa esta quarta-feira, 3 de junho, dois dias depois de ter dado à luz pela primeira vez.

Feliz por levar o seu menino para casa, a youtuber mal sabia o que a esperava: uma festa surpresa organizada pela família para celebrar a chegada do pequeno Frederico e o 28.º aniversário da influencer digital.

"Se me contassem que no dia do meu aniversário traria para casa o melhor presente do mundo eu não acreditaria! Escrevo em lágrimas, de felicidade, de gratidão, porque neste momento não poderia desejar nada mais", começou por escrever a mamã babada na legenda de uma das imagens que marcaram este emocionado regresso a casa.

"A vida tem sido muito melhor do que algum dia eu imaginei. Obrigada por todo o vosso carinho com a nossa família. Hoje faço 28 anos e nunca me hei de esquecer de tudo o que vivi", completou.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Youtuber Bárbara Corby foi mãe pela primeira vez