Após a morte de Sara Carreira, a grande amiga Bárbara Bandeira tem-se manifestado com pequenos gestos carinhosos neste momento difícil.

As homenagens começaram com o momento em que mudou a foto de perfil do Instagram para uma imagem em que aparece com Sara, seguindo-se com a partilha de um storie com a música 'Penso em Nós', da filha mais nova de Tony Carreira.

Mas não ficou por aqui e horas depois voltou a recorrer ao Instagram para prestar um novo tributo a Sara. Desta vez, Bárbara apenas publicou uma fotografia da amiga. Uma partilha que 'encheu' a caixa de comentários com mensagens de apoio e carinho.

