A PETA - People for the Ethical Treatment of Animals - criticou o músico Bad Bunny pela forma como este decidiu entrar em palco num concerto que deu na semana passada em Salt Lake City, no Utah.

O rapper, de 29 anos, entrou no Delta Center em cima de um cavalo, uma atitude que está a ser censurada nas redes sociais e também pela organização de proteção animal.

"Bad Bunny: Usar um cavalo é cruel e irresponsável. O cavalo, os teus fãs ou tu poderiam ter-se magoado", afirmou a associação.

Nesta ocasião, o artista apareceu vestido com roupa de ganga, com franjas no casaco, e a usar uma máscara, que lhe cobria totalmente o rosto.

Veja abaixo o vídeo da entrada de Bad Bunny em palco.

