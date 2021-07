Na reta final da gravidez, Andreia Filipe e o companheiro, Ricardo Fernandes, organizaram o baby shower do bebé Rodrigo. A festa decorreu no passado fim de semana e contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal.

"Venho falar de um dos dias mais mágicos de sempre! O Baby Shower do Rodrigo, que foi sem dúvida uma festa encantada… Sentimos muito amor e carinho não só nos familiares e amigos mais próximos, como também em todos os que participaram nos diretos que fizemos ao longo da tarde", declarou a antiga concorrente de 'Big Brother' ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens que marcaram o evento, que tal como Andreia referiu foi transmitido em direto na rede social Instagram.

"O Rodrigo já é um bebé abençoado e muito muito amado", declara, por fim, a futura mamã.

Veja as imagens na galeria.

