Núria Madruga 'fechou' o fim de semana a apreciar o pôr do sol na praia. A paisagem proporcionou momentos de tranquilidade e ainda serviu de cenário a uma 'mini' sessão de fotos na qual a atriz exibe a sua barriga de grávida.

À espera do quarto filho, Núria, de 41 anos, destacou, ao mostrar nas redes sociais o resultado da sessão, o quanto está grande a barriguinha.

"Baby bump", lê-se na legenda da partilha, que recebeu da parte de seguidores, amigos e figuras públicas os mais rasgados elogios.

"Gatona", disse a atriz Andreia Dinis. "Coisa boa", escreveu Paula Lobo Antunes. "Adorável", enalteceu ainda Liliana Campos.

Núria Madruga, recorde-se, é mãe do pequeno Lourenço e dos gémeos Salvador e Sebastião. As crianças resultam do casamento de longa data da artista com Vasco Silva.

Veja as imagens na galeria.

