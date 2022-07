O verão começou a fazer-se sentir em força nos últimos dias, registando-se em Portugal Continental uma subida considerável na temperatura. Esta sexta-feira, 8 de julho, os termómetros aqueceram (e muito), em alguns locais com registos acima dos 40 graus Celsius, levando as celebridades a invadirem as redes sociais com fotografias 'fresquinhas'.

Em biquíni ou fato de banho, foram muitas as caras conhecidas a refugiarem-se na piscina ou na praia e a registarem o momento em imagens que, mais tarde, partilharam com os seguidores do Instagram.

Dânia Neto, Oceana Basílio, Rita Pereira ou Núria Madruga foram alguns dos rostos a ir a banhos nesta sexta-feira de muito calor.

Veja as imagens disponíveis na galeria.

Leia Também: "Maravilhosa". Maria Cerqueira Gomes aparece em biquíni e soma elogios