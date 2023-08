Marco Costa não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um ternurento vídeo no qual a avó brinca com o seu cão de estimação, Tortas.

Na gravação, que pode ser vista na galeria, a avó do pasteleiro e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', quer despejar um balde de água, algo que faz com dificuldades tendo em conta que o patudo se põe no caminho a brincar.

"Está muito bonita hoje", elogiou entretanto Marco.

