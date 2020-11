Este sábado, dia 21, é muito especial para Bibá Pitta, que vê a avó celebrar o 100.º aniversário - uma data que não podia deixar de destacar nas suas redes sociais.

A socialite partilhou um vídeo no qual a avó e o irmão, que também celebra hoje o seu aniversário, aparecem a soprar as velas rodeados pela família. Contudo, não esclareceu se as imagens são de hoje.

Ainda assim, frisou que a família se vai reunir, mas para "cantar os parabéns na rua já que não pode ser de outra maneira". "E depois todos para casa para podermos acabar com este bichinho que nos anda a tramar a todos", rematou.

