Agentes federais do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos invadiram uma propriedade na área de Los Angeles, esta segunda-feira, que estará ligada a Sean Combs - que tem estado envolvido em acusações de abuso e tráfico sexual nos últimos meses.

Num comunicado, citado pelo The New York Times, a Homeland Security Investigations disse: "Hoje, a Homeland Security Investigations (HSI) de Nova Iorque executou ações de aplicação da lei como parte de uma investigação em andamento, com a assistência da HSI Los Angeles, HSI Miami e parceiros locais. Daremos mais informações assim que for possível".

Não ficou claro quem seria a pessoa investigada, mas um vídeo da Fox 11 mostrou as autoridades a entrarem numa propriedade na área de Holmby Hills que, disseram, estaria ligada à empresa de Combs, a Bad Boy Entertainment.

